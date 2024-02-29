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Профессиональный рост важнее зарплаты для 50% молодых специалистов в России

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В России провели опрос среди специалистов в возрасте от 18 до 25 лет, работающих в найме, который показал, что некоторые критерии в работе респонденты ценят больше, чем деньги.
Профессиональный рост важнее зарплаты для 50% молодых специалистов в России
  • Gettyimages.ru

Так, 50% заинтересованы в профессиональном развитии и дальнейшем карьерном росте больше, чем в деньгах. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании LES Art Resort.

Развитую корпоративную культуру и тёплые отношения в коллективе предпочли деньгам 40% респондентов.

Для 30% респондентов на работе важны тёплая атмосфера, поддержка и взаимопонимание. 70% молодых специалистов хотели бы иметь постоянную поддержку в развитии и регулярную обратную связь от руководителя.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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