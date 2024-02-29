Чекунков: развитие Арктики определяет будущее России

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что арктическая зона занимает 30% страны, и то, как Россия развивает Север, определяет её характер и будущее.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В эфире программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой» в студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» министр отметил, что до 2025 года в Арктике планируют произвести товаров в рамках уже проинвестированных проектов на 111 трлн рублей. Их транспортировке поможет развитие Севморпути.

Говоря об экономическом профиле макрорегиона, Чекунков сказал, что добывающая отрасль, вопреки стереотипам, имеет очень высокий потенциал.

Ранее в ХМАО рассказали о перспективах развития районов арктической зоны.