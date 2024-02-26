RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО рассказали о перспективах развития районов арктической зоны

Короткая ссылка
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о включении Берёзовского и Белоярского районов в арктическую зону и перспективах их развития.
В ХМАО рассказали о перспективах развития районов арктической зоны
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Для инвесторов созданы федеральные преференции, в том числе специальный экономический режим. В отношении особых режимов налогового и административного регулирования — это 0% по оплате налога на прибыль и субсидирование 75% страховых взносов», — заявила Комарова на пресс-конференции в Ханты-Мансийске.

Она также отметила о запланированном строительстве новых дорог и внедрении льготной ипотеки в этих муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделят субсидию на содержание «Арктического парка природы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить