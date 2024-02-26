В ХМАО рассказали о перспективах развития районов арктической зоны

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о включении Берёзовского и Белоярского районов в арктическую зону и перспективах их развития.

Об этом сообщает URA.RU.

«Для инвесторов созданы федеральные преференции, в том числе специальный экономический режим. В отношении особых режимов налогового и административного регулирования — это 0% по оплате налога на прибыль и субсидирование 75% страховых взносов», — заявила Комарова на пресс-конференции в Ханты-Мансийске.

Она также отметила о запланированном строительстве новых дорог и внедрении льготной ипотеки в этих муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделят субсидию на содержание «Арктического парка природы».