«Арктический парк природы» получит субсидию от властей Ямала

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделят субсидию на содержание «Арктического парка природы».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на постановление правительства региона, которое опубликовано на официальном портале.

«Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО предоставить автономной некоммерческой организации «Арктический парк природы» субсидию… в сумме 12 480 000 рублей», — говорится в документе.

Средства предназначены для выплаты зарплаты сотрудникам, компенсации стоимости транспортных расходов и услуг связи и так далее.

«Арктический парк природы» планируется включить в туристический кластер.

Ранее сообщалось, что в Московской области установили охранную зону памятника природы «Курочкино болото», который расположен в Химках.