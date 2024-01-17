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В Подмосковье установили охранную зону памятника природы «Курочкино болото»

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В Московской области установили охранную зону памятника природы «Курочкино болото», который расположен в Химках.
В Подмосковье установили охранную зону памятника природы «Курочкино болото»

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Площадь охранной зоны составляет 94,97 га, на ней обитает 57 видов позвоночных животных, относящихся к 15 отрядам пяти классов, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 38 видов птиц и восемь видов млекопитающих», — заявил глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, создание охранной зоны позволит уменьшить рекреационную нагрузку на ООПТ, сохранить её обитателей и уникальные природные ландшафты.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».

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