В Выборгском районе появилась новая экотропа «Шесть озёр»
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
Это 46-й маршрут, оборудованный по проекту «Тропа 47». Он проходит через государственный природный заказник «Болото Ламмин-Суо».
«Из Выборгского района наши туристы могут дойти в Санкт-Петербург, посетить несколько ООПТ Санкт-Петербурга и региональных ООПТ Ленобласти. Она велосипедная, пешеходная, лыжная», — заявил Фёдор Стулов, председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти.
Протяжённость тропы составляет 45 км.
Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Челябинской области на 2024 год предусмотрели увеличение финансирования программы «Охрана окружающей среды».