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В Выборгском районе появилась новая экотропа «Шесть озёр»

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В Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».
В Выборгском районе появилась новая экотропа «Шесть озёр»
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey_Sizov

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Это 46-й маршрут, оборудованный по проекту «Тропа 47». Он проходит через государственный природный заказник «Болото Ламмин-Суо».

«Из Выборгского района наши туристы могут дойти в Санкт-Петербург, посетить несколько ООПТ Санкт-Петербурга и региональных ООПТ Ленобласти. Она велосипедная, пешеходная, лыжная», — заявил Фёдор Стулов, председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Протяжённость тропы составляет 45 км.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Челябинской области на 2024 год предусмотрели увеличение финансирования программы «Охрана окружающей среды».

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