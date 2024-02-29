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Депутат Бессараб — о повышении МРОТ: президент поставил «более жёсткую» задачу

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое — до 35 тыс. рублей.
Депутат Бессараб — о повышении МРОТ: президент поставил «более жёсткую» задачу
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По словам депутата, планировалось, что МРОТ увеличится примерно до 30 тыс. рублей, однако президент, как всегда, «дал более жёсткую, более сложную задачу».

«Эта задача амбициозна, но уверена, что она будет выполнена, уже сегодня МРОТ составляет более 19 тыс. рублей», — указала парламентарий.

Это, как отметила депутат, повлекло за собой повышение заработной платы не только для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.

«Но фактически были пересмотрены системы оплаты труда, потому что дифференциация между первым и вторым разрядом, между тарифными сетками, не должна быть слишком маленькой», — объяснила Бессараб.

Собеседница RT выразила уверенность в том, что поставленные президентом задачи будут выполнены, «улучшив качество жизни россиян».

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о том, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое — до 35 тыс. рублей.

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