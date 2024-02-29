Путин заявил о снижении числа россиян, живущих за чертой бедности

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о снижении числа россиян, живущих за чертой бедности.

«В 2000 году за чертой бедности в России находились более 42 млн человек, с тех пор ситуация изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. Конечно, и этого много, но мы держим решение этой проблемы в постоянной зоне внимания», — сказал он.

Путин отметил, что в России был утверждён ряд пособий для семей с невысокими доходами и упрощены процедуры получения определённых услуг и льгот.

«Проблемы бедности по-прежнему острые. Сейчас они прямо затрагивают более 9% населения страны... нужно поставить чёткие цели и последовательно двигаться к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство задач, которые стоят перед государством, решаются. Он добавил, что идёт важный и сложный этап развития России.

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