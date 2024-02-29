RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о снижении числа россиян, живущих за чертой бедности

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о снижении числа россиян, живущих за чертой бедности.
Путин заявил о снижении числа россиян, живущих за чертой бедности
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

«В 2000 году за чертой бедности в России находились более 42 млн человек, с тех пор ситуация изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. Конечно, и этого много, но мы держим решение этой проблемы в постоянной зоне внимания», — сказал он.

Путин отметил, что в России был утверждён ряд пособий для семей с невысокими доходами и упрощены процедуры получения определённых услуг и льгот.

«Проблемы бедности по-прежнему острые. Сейчас они прямо затрагивают более 9% населения страны... нужно поставить чёткие цели и последовательно двигаться к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство задач, которые стоят перед государством, решаются. Он добавил, что идёт важный и сложный этап развития России.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить