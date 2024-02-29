Путин: к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей
К 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое — до 35 тыс. рублей, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
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Он рассказал, что с 2020 года размер МРОТ вырос в 1,5 раза.
«К 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое, до 35 тыс. рублей», — заявил Путин.
Также Путин заявил о снижении числа россиян, живущих за чертой бедности.
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