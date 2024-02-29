Путин: магистраль Москва — Петербург пройдёт через Тверь и Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль Москва — Петербург пройдёт через Тверь и Великий Новгород.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Передовые российские разработки в машиностроении, строительстве, связи и цифровых системах будут востребованы и в создании сети высокоскоростных железных дорог. Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдёт через Тверь и нашу древнюю столицу — Великий Новгород», — заявил Путин.

Он отметил, что будут проложены магистрали в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск.

22 февраля Путин посетил один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулём КамАЗа.