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Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в России

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в стране.
Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в России
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

«При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 730 000 человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал он.

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что регион стал лидером в реализации программы расселения аварийного жилья.

RT ведёт трансляцию послания.

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