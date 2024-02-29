Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в России
- РИА Новости
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«При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 730 000 человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал он.
Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что регион стал лидером в реализации программы расселения аварийного жилья.
RT ведёт трансляцию послания.