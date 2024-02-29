Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в России

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в стране.

«При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 730 000 человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал он.

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что регион стал лидером в реализации программы расселения аварийного жилья.

RT ведёт трансляцию послания.