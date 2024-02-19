УрФО назвали лидером среди округов по расселению аварийного жилья

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что регион стал лидером в реализации программы расселения аварийного жилья.

Об этом сообщает URA.RU.

«Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья в УрФО идёт быстрыми темпами. Это результат эффективной совместной работы региональных органов власти, федеральных структур и ППК «Фонд развития территорий», — сказал Якушев.

Отмечается, что расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, закончено в Тюменской, Курганской и Челябинской областях.

В Югре и Ямало-Ненецком автономном округе планируется завершение программы расселения в 2024 году, в Свердловской области — до 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе увеличили объёмы ввода жилья по нацпроекту.