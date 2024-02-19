УрФО назвали лидером среди округов по расселению аварийного жилья
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Об этом сообщает URA.RU.
«Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья в УрФО идёт быстрыми темпами. Это результат эффективной совместной работы региональных органов власти, федеральных структур и ППК «Фонд развития территорий», — сказал Якушев.
Отмечается, что расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, закончено в Тюменской, Курганской и Челябинской областях.
В Югре и Ямало-Ненецком автономном округе планируется завершение программы расселения в 2024 году, в Свердловской области — до 1 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе увеличили объёмы ввода жилья по нацпроекту.