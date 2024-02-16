В Удмуртии в январе увеличили объёмы ввода жилья по нацпроекту
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Кроме того, сдали почти более 2,8 тыс. квартир в новостройках Ижевска и 523 квартиры в Завьяловском районе, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Ещё 144 многоквартирных дома на территории республики общей жилой площадью 1384 тыс. кв. м находятся на стадии строительства.
Увеличение объёмов ввода жилья является одной из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.