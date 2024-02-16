В Удмуртии в январе увеличили объёмы ввода жилья по нацпроекту

В Удмуртии в январе 2024 года ввели в эксплуатацию 302,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,9% к январю 2023 года. За месяц было построено в том числе более 1,2 тыс. индивидуальных жилых домов.

Кроме того, сдали почти более 2,8 тыс. квартир в новостройках Ижевска и 523 квартиры в Завьяловском районе, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Ещё 144 многоквартирных дома на территории республики общей жилой площадью 1384 тыс. кв. м находятся на стадии строительства.

Увеличение объёмов ввода жилья является одной из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.