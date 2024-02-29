Психолог Токарчук: по почерку нельзя однозначно судить об особенностях характера

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что по почерку нельзя судить об индивидуально-психологических особенностях человека.

На почерк оказывают влияние различные факторы: эмоциональные состояния (стресс, перевозбуждение, утомление, волнение), физиологические факторы и нейробиологические особенности (близорукость, дальнозоркость, особенности моторики, дислексия, дисграфия), поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению психолога, делать выводы о личностных особенностях человека только на основании анализа почерка нельзя, однако он может дополнить общую картину психологического состояния. Так, специалист, к примеру, может учесть количество помарок и исправлений, а также эстетический вид, и сделать выводы о некоторых чертах характера обладателя почерка.

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