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Врач Зорина рассказала о подготовке к сезону весенней аллергии

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Аллерголог-иммунолог Андреевских больниц «Неболит» Мария Зорина дала рекомендации, как подготовиться к сезону весенней аллергии.
Врач Зорина рассказала о подготовке к сезону весенней аллергии
  • Gettyimages.ru

Начинать аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ) следует за два-четыре месяца (ноябрь-декабрь) до начала цветения, продолжая до конца мая, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важно как начало терапии, так и её продолжительность», — сказала специалист.

Как отметила врач, для достижения стабильного результата необходимо пройти минимум три курса АСИТ. Это позволит изменить иммунный ответ организма и развить толерантность к аллергену.

«Осень — оптимальное время для проведения всех необходимых подготовительных процедур: диагностики, уточнения диагноза и проведения плановых прививок, поскольку во время АСИТ вакцинация противопоказана», — заключила Зорина.

Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.

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