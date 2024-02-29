Врач Зорина рассказала о подготовке к сезону весенней аллергии
- Gettyimages.ru
Начинать аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ) следует за два-четыре месяца (ноябрь-декабрь) до начала цветения, продолжая до конца мая, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
«Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важно как начало терапии, так и её продолжительность», — сказала специалист.
Как отметила врач, для достижения стабильного результата необходимо пройти минимум три курса АСИТ. Это позволит изменить иммунный ответ организма и развить толерантность к аллергену.
«Осень — оптимальное время для проведения всех необходимых подготовительных процедур: диагностики, уточнения диагноза и проведения плановых прививок, поскольку во время АСИТ вакцинация противопоказана», — заключила Зорина.
Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.