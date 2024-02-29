Путин: большая многодетная семья должна стать нормой и философией жизни общества
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
RT ведёт прямую трансляцию.
«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — заявил Путин.
Он поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать федеральную программу по предоставлению многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.