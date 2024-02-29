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Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию продлится более часа

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию продлится более часа.
Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию продлится более часа
  • РИА Новости

Также, по словам Пескова, послание во многом можно будет считать предвыборной программой кандидата в президенты России Владимира Путина.

«Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание ещё как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идёт на выборы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.

По словам российского лидера, выступление будет постановкой задач на шесть лет.

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