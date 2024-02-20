Путин: послание Федеральному собранию будет постановкой задач на шесть лет

Президент России Владимир Путин заявил, что готовит послание Федеральному собранию, это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

«(Послание. — RT)... это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учётом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Послание президента Федеральному собранию состоится 29 февраля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль не анонсирует темы послания президента.