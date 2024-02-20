Кремль не анонсирует темы послания Путина Федеральному собранию

Кремль не анонсирует темы послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После мероприятия не планируется проводить митинг-концерт, как в 2023 году, отметил он.

РИА Новости

«Пока рано — мы их никогда, вы знаете, особо не анонсируем. Не будем это делать и сейчас», — заявил представитель Кремля. Послание президента Федеральному собранию состоится 29 февраля.