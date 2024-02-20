Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля, сообщили в Кремле.
- globallookpress.com
«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля», — говорится в заявлении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка к посланию уже ведётся.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен