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Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля, сообщили в Кремле.
Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля
  • globallookpress.com

«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка к посланию уже ведётся.

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