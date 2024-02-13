Песков подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже ведётся
«Действительно, ведётся подготовка к посланию президента Федеральному собранию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит сроки послания.
«Также и откроем своевременно аккредитацию [на мероприятие] для представителей СМИ», — добавил редставитель Кремля.
Ранее Песков не исключил, что Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта.