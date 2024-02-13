RT в Telegram
Подпишись

Песков подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже ведётся

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся.

«Действительно, ведётся подготовка к посланию президента Федеральному собранию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков добавил, что Кремль своевременно сообщит сроки послания.

«Также и откроем своевременно аккредитацию [на мероприятие] для представителей СМИ», — добавил редставитель Кремля.

Ранее Песков не исключил, что Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить