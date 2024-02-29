В Екатеринбурге проведут проверку информации о драке в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.
Видео драки двух школьников появилась в одном из Telegram-каналов.
«Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в ОП-12», — рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что инспекторами по делам несовершеннолетних организована проверка.
Ранее сообщалось, что полиция Тюмени проводит проверку сообщения об избиении четвероклассника двумя подростками.