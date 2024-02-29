В Екатеринбурге проведут проверку информации о драке в школе

Полиция Екатеринбурга проведёт проверку информации о драке подростков в школе №61.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Видео драки двух школьников появилась в одном из Telegram-каналов.

«Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в ОП-12», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что инспекторами по делам несовершеннолетних организована проверка.

Ранее сообщалось, что полиция Тюмени проводит проверку сообщения об избиении четвероклассника двумя подростками.