В Тюмени проводят проверку по факту избиения подростка

Полиция Тюмени проводит проверку сообщения об избиении четвероклассника двумя подростками.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 19 февраля. О происшествии в социальных сетях сообщила мать пострадавшего.

«По поступившему заявлению законного представителя сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления обстоятельств будут приняты меры в пределах компетенций», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что учитель, который ударил школьницу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, в декабре прошлого года избил другого ребёнка.