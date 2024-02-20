В Тюмени проводят проверку по факту избиения подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 19 февраля. О происшествии в социальных сетях сообщила мать пострадавшего.
«По поступившему заявлению законного представителя сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления обстоятельств будут приняты меры в пределах компетенций», — рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что учитель, который ударил школьницу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, в декабре прошлого года избил другого ребёнка.