RT в Telegram
Подпишись

В Тюмени проводят проверку по факту избиения подростка

Короткая ссылка
Полиция Тюмени проводит проверку сообщения об избиении четвероклассника двумя подростками.
В Тюмени проводят проверку по факту избиения подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 19 февраля. О происшествии в социальных сетях сообщила мать пострадавшего.

«По поступившему заявлению законного представителя сотрудниками по делам несовершеннолетних проводится проверка. После установления обстоятельств будут приняты меры в пределах компетенций», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что учитель, который ударил школьницу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, в декабре прошлого года избил другого ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить