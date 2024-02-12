Ударивший школьницу с ОВЗ в Новоуральске учитель ранее избил другого ребёнка

Учитель, который ударил школьницу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, в декабре прошлого года избил другого ребёнка.

Об этом рассказала RT Наталья, мать пострадавшего мальчика. По её словам, преподаватель ударил сына в живот и по ноге.

«Видео, к сожалению, у нас не было. Тогда руководство школы заявило, что якобы моего сына никто не бил — он сам выдумал. Сын ещё долго боялся ходить к нему на уроки», — сказала она.

Женщина добавила, что мужчина в прошлом учитель труда, потом стал преподавать географию.

RT связался с педагогом, но он отказался комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что учитель, ударивший ученицу с ОВЗ, стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент в школе №1 для детей с ОВЗ произошёл 5 февраля. На видео, которое попало в сеть, видно, как педагог во время урока сильно ударил девочку по плечу. После случившегося он был уволен из школы.