Центр наблюдения за онлайн-голосованием заработает в ОП в дни выборов в России

В пресс-службе Общественной палаты России заявили, что Центр наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) будет работать в течение трёх дней президентских выборов.

«В дни голосования в ситуационном центре будет работать и центр наблюдения за ДЭГ», — говорится в сообщении.

Как отметила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, наблюдатели и эксперты сделают всё, чтобы каждая процедура в рамках проводящихся президентских выборов была максимально прозрачной, а палата при этом будет активно мониторить ситуацию и реагировать на все сигналы.

Ранее стало известно, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах подали 3,185 млн избирателей.