Центр наблюдения за онлайн-голосованием заработает в ОП в дни выборов в России
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«В дни голосования в ситуационном центре будет работать и центр наблюдения за ДЭГ», — говорится в сообщении.
Как отметила председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, наблюдатели и эксперты сделают всё, чтобы каждая процедура в рамках проводящихся президентских выборов была максимально прозрачной, а палата при этом будет активно мониторить ситуацию и реагировать на все сигналы.
Ранее стало известно, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах подали 3,185 млн избирателей.