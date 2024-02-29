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Средние зарплаты репетиторов в Челябинской области выросли на треть в 2023 году

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В Челябинской области медианные зарплаты репетиторов увеличились на 35% по итогам 2023 года — до 75 тыс. рублей.
Средние зарплаты репетиторов в Челябинской области выросли на треть в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © KatarzynaBialasiewicz

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

За год было размещено 140 объявлений о поиске репетиторов, чаще всего от коммерческих образовательных учреждений, работающих в онлайн- или офлайн-форматах.

В 60% случаев требовались специалисты с опытом: от года до трёх лет — 53% запросов, от трёх до шести и более — 7%. В 39% случаев организации готовы были принять на работу педагогов без опыта.

Ранее педагог-психолог Елена Поднебесных в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявила, что важную роль в обучении детей играет правильный подход.

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