Средние зарплаты репетиторов в Челябинской области выросли на треть в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.
За год было размещено 140 объявлений о поиске репетиторов, чаще всего от коммерческих образовательных учреждений, работающих в онлайн- или офлайн-форматах.
В 60% случаев требовались специалисты с опытом: от года до трёх лет — 53% запросов, от трёх до шести и более — 7%. В 39% случаев организации готовы были принять на работу педагогов без опыта.
Ранее педагог-психолог Елена Поднебесных в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявила, что важную роль в обучении детей играет правильный подход.