В России на треть вырос спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли в прошлом году
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Больше всего в отрасли не хватает инженеров и IT-специалистов, а также управленцев и менеджеров по продажам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на товарно-сырьевой маркетплейс «ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ», проанализировавший данные рекрутинговой платформы работы HeadHunter за 2022 и 2023 годы.
Самый высокий спрос на специалистов нефтегазовой отрасли наблюдался в Москве (19 746 вакансий), Санкт-Петербурге (13 265), Московской области (12 582), Башкирии (11 725) и Красноярском крае (11 062).
Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области за год спрос на репетиторов вырос на 46%, а средняя зарплата — на 17%. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на HeadHunter.
Ранее сообщалось, что строительная отрасль в феврале этого года вошла в тройку сфер с наиболее высоким спросом на персонал.