RT в Telegram
Подпишись

В России на треть вырос спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли в прошлом году

Короткая ссылка
Согласно данным, полученным в ходе нового исследования, в России спрос на сотрудников в нефтегазовой отрасли увеличился почти на треть в 2023 году, а зарплаты выросли на 12%.
В России на треть вырос спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли в прошлом году
  • Gettyimages.ru

Больше всего в отрасли не хватает инженеров и IT-специалистов, а также управленцев и менеджеров по продажам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на товарно-сырьевой маркетплейс «ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ», проанализировавший данные рекрутинговой платформы работы HeadHunter за 2022 и 2023 годы.

Самый высокий спрос на специалистов нефтегазовой отрасли наблюдался в Москве (19 746 вакансий), Санкт-Петербурге (13 265), Московской области (12 582), Башкирии (11 725) и Красноярском крае (11 062).

Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области за год спрос на репетиторов вырос на 46%, а средняя зарплата — на 17%. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на HeadHunter.

Ранее сообщалось, что строительная отрасль в феврале этого года вошла в тройку сфер с наиболее высоким спросом на персонал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить