В России число вакансий в сфере строительства выросло на 47% за год
- РИА Новости
Только за прошлый год число вакансий в этой сфере выросло на 47%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.
Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александр Сампетов рассказал, что за год наиболее ощутимо вырос спрос на строителей и специалистов по фасадным отделочным работам, а также стропальщиков, бригадиров и штукатуров.
Среди инженерных позиций в тройку наиболее востребованных вошли инженер производственно-технического отдела, инженер-проектировщик и инженер-сметчик.
Из рабочих специальностей нужны электрики и электромонтёры, слесари-сантехники, электрогазосварщики.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.