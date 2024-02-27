В России число вакансий в сфере строительства выросло на 47% за год

Специалисты рынка труда провели исследование и выяснили, в каких специалистах особенно остро нуждается строительная отрасль, которая вошла в феврале этого года в тройку сфер с наиболее высоким спросом на персонал.

Только за прошлый год число вакансий в этой сфере выросло на 47%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александр Сампетов рассказал, что за год наиболее ощутимо вырос спрос на строителей и специалистов по фасадным отделочным работам, а также стропальщиков, бригадиров и штукатуров.

Среди инженерных позиций в тройку наиболее востребованных вошли инженер производственно-технического отдела, инженер-проектировщик и инженер-сметчик.

Из рабочих специальностей нужны электрики и электромонтёры, слесари-сантехники, электрогазосварщики.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.