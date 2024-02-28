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Отоларинголог Зайцев рассказал о причинах боли в горле в весенний период

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Врач-оториноларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему весной может болеть горло.
Отоларинголог Зайцев рассказал о причинах боли в горле в весенний период
  • Gettyimages.ru
  • © nensuria

«Долгие разговоры по телефону или с собеседником на улице в холодное время, люди долго находятся с открытым ртом, интенсивно говорят, и холодный воздух попадает в глотку и выхолаживает её заднюю стенку и нёбные миндалины, что приводит к воспалению», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в весенний период не стоит проводить тренировки на свежем воздухе, так как частое дыхание носом и ртом во время быстрой ходьбы или бега приводят к переохлаждению.

«В общественных местах, где большое скопление людей и люди подолгу находятся в помещении на близком расстоянии друг к другу, часто происходит заражение здорового человека от уже болеющего, особенно если у здорового снижен иммунитет», — напомнил Зайцев.

Ранее генетик, биоинформатик компании MyGenetics Алина Левина в беседе с сайтом kp.ru перечислила необходимые витамины, поддерживающие здоровье.

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