Сомнолог Завалко назвала бесполезными комплексные анализы на бессонницу

Соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач — невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко заявила, что комплексные анализы на бессонницу могут быть бесполезными.

«Лучше сдать те анализы, которые порекомендовал врач, например гормоны щитовидной железы, общий анализ крови. Комплексные пакеты могут содержать те анализы, которые, по сути, не нужны», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, магний, например, принимается при нарушениях сна, но не обладает доказанной эффективностью, а холестерин не имеет прямого отношения к бессоннице.

«Вообще, исходя из своего опыта, скажу, что у пациентов с бессонницей достаточно редко бывают какие-то отклонения в анализах, помимо витамина D. Но низкие показатели витамина D в средней полосе России у большинства людей», — добавила Завалко.

Ранее генетик, биоинформатик компании MyGenetics Алина Левина в беседе с сайтом kp.ru перечислила необходимые витамины, поддерживающие здоровье.