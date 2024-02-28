RT в Telegram
Подпишись

Сомнолог Завалко назвала бесполезными комплексные анализы на бессонницу

Короткая ссылка
Соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач — невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко заявила, что комплексные анализы на бессонницу могут быть бесполезными.
Сомнолог Завалко назвала бесполезными комплексные анализы на бессонницу
  • Gettyimages.ru
  • © Filmstax

«Лучше сдать те анализы, которые порекомендовал врач, например гормоны щитовидной железы, общий анализ крови. Комплексные пакеты могут содержать те анализы, которые, по сути, не нужны», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, магний, например, принимается при нарушениях сна, но не обладает доказанной эффективностью, а холестерин не имеет прямого отношения к бессоннице.

«Вообще, исходя из своего опыта, скажу, что у пациентов с бессонницей достаточно редко бывают какие-то отклонения в анализах, помимо витамина D. Но низкие показатели витамина D в средней полосе России у большинства людей», — добавила Завалко.

Ранее генетик, биоинформатик компании MyGenetics Алина Левина в беседе с сайтом kp.ru перечислила необходимые витамины, поддерживающие здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить