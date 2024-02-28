Сомнолог Завалко назвала бесполезными комплексные анализы на бессонницу
- Gettyimages.ru
- © Filmstax
«Лучше сдать те анализы, которые порекомендовал врач, например гормоны щитовидной железы, общий анализ крови. Комплексные пакеты могут содержать те анализы, которые, по сути, не нужны», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, магний, например, принимается при нарушениях сна, но не обладает доказанной эффективностью, а холестерин не имеет прямого отношения к бессоннице.
«Вообще, исходя из своего опыта, скажу, что у пациентов с бессонницей достаточно редко бывают какие-то отклонения в анализах, помимо витамина D. Но низкие показатели витамина D в средней полосе России у большинства людей», — добавила Завалко.
Ранее генетик, биоинформатик компании MyGenetics Алина Левина в беседе с сайтом kp.ru перечислила необходимые витамины, поддерживающие здоровье.