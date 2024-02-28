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Специалист Цыганов рассказал об особенностях покупки жилья с ипотекой

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Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов рассказал, какие бывают особенности покупки жилья с ипотекой.
Специалист Цыганов рассказал об особенностях покупки жилья с ипотекой
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Многих покупателей отпугивает «нехорошая история» недвижимости, продающейся с ипотекой. Особенно если жильё уже выставлено на публичные торги», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, продавцам недвижимости, обременённой ипотекой, приходится снижать цены относительно рыночной стоимости, поскольку нужно собирать больше документов, и сама сделка занимает много времени.

«За все эти неудобства приходится платить сниженной ценой. Но для покупателя это оборачивается заметной выгодой, пройдя все этапы, он может сэкономить на покупке жилья», — добавил Цыганов.

Ранее директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова дала советы по выбору арендного жилья. По её словам, важно выбирать рационально, исходя из реальных потребностей.

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