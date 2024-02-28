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Специалист Павлинова посоветовала рационально подходить к выбору арендного жилья

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Директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова дала советы по выбору арендного жилья. По её словам, важно выбирать рационально, исходя из реальных потребностей.
Специалист Павлинова посоветовала рационально подходить к выбору арендного жилья
  • Gettyimages.ru

«Это могут быть новые районы с хорошей транспортной доступностью, но просто менее раскрученные среди арендаторов. Плюс следует аккуратно торговаться перед подписанием, особенно долгосрочного договора аренды», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно обращать внимание и на то, как и кем оплачиваются коммунальные услуги.

Павлинова также отметила, что в настоящее время на рынке аренды есть дисбаланс между ожиданиями арендаторов и реальной ставкой съёма жилья.

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