Специалист Павлинова посоветовала рационально подходить к выбору арендного жилья

Директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова дала советы по выбору арендного жилья. По её словам, важно выбирать рационально, исходя из реальных потребностей.

«Это могут быть новые районы с хорошей транспортной доступностью, но просто менее раскрученные среди арендаторов. Плюс следует аккуратно торговаться перед подписанием, особенно долгосрочного договора аренды», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно обращать внимание и на то, как и кем оплачиваются коммунальные услуги.

Павлинова также отметила, что в настоящее время на рынке аренды есть дисбаланс между ожиданиями арендаторов и реальной ставкой съёма жилья.

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