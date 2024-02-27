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Юрист Сизова разъяснила новые правила приёмки квартир в новостройках

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Директор по правовым вопросам Level Group Ирина Сизова рассказала об особенностях новых правил приёмки квартир в новостройках.
Юрист Сизова разъяснила новые правила приёмки квартир в новостройках
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что новые правила фактически вернули механизм, действовавший ранее. В частности, теперь недостатки фиксируются не в передаточном акте, а в акте осмотра, чтобы это не мешало регистрации права собственности.

Ещё одним новшеством она назвала увеличение срока устранения недостатков застройщиком до 60 дней. Также застройщик может информировать дольщика по электронной почте или в мессенджерах.

Как отметила Сизова, один из главных вопросов — насколько существенными являются выявленные недостатки. Если они существенные, то можно отказаться от приёмки квартиры, если незначительные — нет.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина заявила, что строители обязаны устранять недостатки, выявленные при приёмке квартиры в новостройке.

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