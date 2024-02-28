Пушилин: Путин в послании Федеральному собранию даст инструкции к дальнейшей жизни
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По его словам, российский лидер затронет вопросы поддержки военнослужащих и их семей, а также расскажет о социальных приоритетах страны.
«Ровно так я лично буду её воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живём до следующего послания», — приводит телеканал «360» заявление Пушилина.
Ранее в Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.
По словам российского лидера, выступление будет постановкой задач на шесть лет.