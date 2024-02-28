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Пушилин: Путин в послании Федеральному собранию даст инструкции к дальнейшей жизни

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию расскажет о стратегии дальнейших действий государства. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: Путин в послании Федеральному собранию даст инструкции к дальнейшей жизни
  • globallookpress.com

По его словам, российский лидер затронет вопросы поддержки военнослужащих и их семей, а также расскажет о социальных приоритетах страны. 

«Ровно так я лично буду её воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живём до следующего послания», — приводит телеканал «360» заявление Пушилина.

Ранее в Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля.

По словам российского лидера, выступление будет постановкой задач на шесть лет.

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