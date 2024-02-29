НБКИ: в 2023 году увеличилась доля ипотечных заёмщиков старше 40 лет

Как рассказали RT в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. При этом самый существенный рост был отмечен у заёмщиков от 40 до 50 лет.

Отмечается, что их доля составила 26,2%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 п.п.

Кроме того, в 2023 году в структуре выдачи ипотеки выросла доля самых малочисленных и пожилых заёмщиков из возрастных групп от 50 до 60 лет — на 1 п.п. до 9 % и старше 60 лет — на 0,6 п.п. до 2,7%.

В то же время наибольшее сокращение доли было отмечено у ипотечных заёмщиков в возрасте до 40 лет: моложе 30 лет — на 2,2 п.п. до 19,8% и от 30 до 40 лет — на 1,9 п.п. до 42,4%.

При этом самой массовой категорией заёмщиков по ипотечным кредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет — 42,4%, а наименьшей — заёмщики старше 60 лет (2,7%).

Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, тот факт, что ипотечные заёмщики «повзрослели», является следствием «сокращения банками аппетита к риску».

Дело в том, что молодые граждане считаются более рискованными заёмщиками с нестабильными доходами, пояснил он.

Ранее в пресс-службе НБКИ сообщили RT, что в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,49 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1%.