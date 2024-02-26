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НБКИ: в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили RT, что в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,49 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1%.
НБКИ: в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей
  • РИА Новости

При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, сократившись на 0,7%.

В организации также отметил, что среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика по автокредитам составляет 685 баллов.

Как рассказали в НБКИ, в январе 2024 года средний размер автокредита на уровне более 1,5 млн рублей был отмечен в 30 регионах России, тогда как годом ранее таких регионов было всего четыре.

«При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах России (среди 30 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования) был отмечен в Москве (1,99 млн рублей), Московской области (1,8 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,71 млн рублей), а также в Ханты-Мансийском АО — Югре (1,66 млн рублей) и Ленинградской области (1,65 млн рублей)», — поделились в пресс-службе.

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьёзный рост среднего чека автокредита в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Челябинская (+40,3%) и Волгоградская (+34%) области, Пермский край (+33,7%), а также Республика Татарстан (+33,6%) и Удмуртская Республика (+33,5%).

«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано прежде всего с ростом цен на автомобили. При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в 2023 году сократилась доля заёмщиков по автокредитам старше 50 лет.

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