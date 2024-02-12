НБКИ: в 2023 году сократилась доля заёмщиков по автокредитам старше 50 лет

Как сообщили RT в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году по сравнению с предыдущим годом в возрастной структуре выданных автокредитов сократилась только доля заёмщиков старше 50 лет. При этом, как отметили специалисты, во всех группах граждан моложе этого возраста был отмечен рост.

В свою очередь, самой массовой категорией заёмщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет — 35,7%, а наименьшей — заёмщики моложе 30 лет (15,3%).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заёмщика по автокредитам составляет 685 баллов, добавили в организации.

«Всё больше автокредитов в последнее время выдаётся банками в режиме онлайн. Этот технологичный и удобный способ кредитования представляется привлекательным прежде всего для более молодых заёмщиков. Они также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В свою очередь, по его словам, заёмщики постарше более консервативны, причём не только в части предпочтения традиционного офлайн-кредитования, но и в пристрастии к определённым маркам зарубежных автомобилей, новые модели которых из-за санкций в последнее время не попадают на российский авторынок.

«При этом в настоящее время автокредиты предоставляются прежде всего заёмщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне», — заключил собеседник RT.

Ранее опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.