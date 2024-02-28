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Комиссия Госдумы направила в МИД России материалы о вмешательстве США в выборы

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Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне направила в МИД России материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы в России, заявил председатель думской комиссии Василий Пискарёв.
Комиссия Госдумы направила в МИД России материалы о вмешательстве США в выборы
  • РИА Новости

«Комиссия Госдумы направила в МИД материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы», — сообщил он РИА Новости.

Ранее комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России.

В российской дипмиссии отметили, что власти США за счёт искусственно нагнетаемой русофобской истерии хотят дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов.

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