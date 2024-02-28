Комиссия Госдумы направила в МИД России материалы о вмешательстве США в выборы
- РИА Новости
«Комиссия Госдумы направила в МИД материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы», — сообщил он РИА Новости.
Ранее комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России.
В российской дипмиссии отметили, что власти США за счёт искусственно нагнетаемой русофобской истерии хотят дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов.