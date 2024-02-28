Комиссия Госдумы направила в МИД России материалы о вмешательстве США в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне направила в МИД России материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы в России, заявил председатель думской комиссии Василий Пискарёв.

РИА Новости

«Комиссия Госдумы направила в МИД материалы о вмешательстве посольства США в президентские выборы», — сообщил он РИА Новости. Ранее комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России. В российской дипмиссии отметили, что власти США за счёт искусственно нагнетаемой русофобской истерии хотят дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов.