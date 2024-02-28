Сомнолог Новиков посоветовал засыпать в проветренном помещении и в полной темноте
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«Режим сна и бодрствования нарушается из-за внешних факторов. Могут сказываться распорядок дня, ночной график работы, увлечение гаджетами и другие причины. Однако существуют способы наладить сон», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, засыпать лучше в комнате со свежим и прохладным воздухом и в полной темноте.
Людям с проблемным сном эксперт посоветовал забыть о гаджетах — их стоит отложить за пару часов до отхода ко сну.
Кроме того, залогом хорошего ночного отдыха является физическая активность в течение дня, а также сбалансированное питание.
Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.