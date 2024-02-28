RT в Telegram
Подпишись

Сомнолог Новиков посоветовал засыпать в проветренном помещении и в полной темноте

Короткая ссылка
Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков назвал идеальное время отхода ко сну — не позднее 22:00—23:00, поскольку в этот период организм начинает активно вырабатывать мелатонин.
Сомнолог Новиков посоветовал засыпать в проветренном помещении и в полной темноте
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Режим сна и бодрствования нарушается из-за внешних факторов. Могут сказываться распорядок дня, ночной график работы, увлечение гаджетами и другие причины. Однако существуют способы наладить сон», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, засыпать лучше в комнате со свежим и прохладным воздухом и в полной темноте.

Людям с проблемным сном эксперт посоветовал забыть о гаджетах — их стоит отложить за пару часов до отхода ко сну.

Кроме того, залогом хорошего ночного отдыха является физическая активность в течение дня, а также сбалансированное питание.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить