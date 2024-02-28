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Большинство россиян считают полезными советы врачей из соцсетей

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Согласно новому исследованию, россияне считают полезными советы врачей из соцсетей, но наличие блога не является важным критерием при выборе специалиста.
Большинство россиян считают полезными советы врачей из соцсетей
  • Gettyimages.ru
  • © Dusan Atlagic

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса Budu и Зарплаты.ру.

По словам 54% участников исследования, они более тщательно соблюдают рекомендации врачей, которые им симпатичны по некоторым критериям.

Ещё 23% респондентов утверждают, что не хотели бы, чтобы медик имел неформальную внешность.

Для 55% опрошенных важно, чтобы врач использовал в работе современные технологии.

Также выяснилось, что 39% россиян следят за блогами врачей в соцсетях, из них 77% считают такой контент полезным.

Как утверждают 40% респондентов, блог в соцсети не является ключевым критерием для выбора специалиста, а 18% скептически относятся к такому контенту.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.

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