Большинство россиян считают полезными советы врачей из соцсетей

Согласно новому исследованию, россияне считают полезными советы врачей из соцсетей, но наличие блога не является важным критерием при выборе специалиста.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса Budu и Зарплаты.ру.

По словам 54% участников исследования, они более тщательно соблюдают рекомендации врачей, которые им симпатичны по некоторым критериям.

Ещё 23% респондентов утверждают, что не хотели бы, чтобы медик имел неформальную внешность.

Для 55% опрошенных важно, чтобы врач использовал в работе современные технологии.

Также выяснилось, что 39% россиян следят за блогами врачей в соцсетях, из них 77% считают такой контент полезным.

Как утверждают 40% респондентов, блог в соцсети не является ключевым критерием для выбора специалиста, а 18% скептически относятся к такому контенту.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.