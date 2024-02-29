В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для усыновителей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный отпуск для граждан, получивших заключение о праве быть усыновителями. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что основным ориентиром государственной политики в сфере защиты детства является приоритет семейного воспитания для детей, утративших родительское попечение. В связи с этим важная задача — продолжение поддержки кандидатов в приёмные родители.

В соответствии с законодательством работодатель обязан на основании заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы ряду категорий граждан, в том числе работникам в случае рождения ребёнка.

Однако дополнительный отпуск может быть необходим работнику также в случае подготовки к усыновлению, отметила парламентарий.

Так, после прохождения этапа подготовки всех необходимых документов кандидату в приёмные родители необходимо время на изучение базы данных детей, оставшихся без попечения родителей, посещение сиротских учреждений, а также на знакомство и общение с подопечными.

Ситуация осложняется, когда указанные учреждения находятся на территории другого региона — в таком случае гражданину приходится тратить дополнительные силы и время, чтобы добраться до места назначения, заметила Лантратова.

«В связи с этим мной готовятся изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно которым правом на предоставление отпуска будут наделены также работающие граждане, получившие от органов опеки заключение о возможности быть усыновителем. Продолжительность отпуска в этом случае может достигать 14 календарных дней в году. На основании вышеизложенного прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, оценить указанную инициативу и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

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