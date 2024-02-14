В Госдуме предложили расширить льготу на земельный налог семьям с пятью детьми

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил снизить налоговую нагрузку на землю для семей, на иждивении у которых находятся пять и более детей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что налоговым законодательством России определены категории граждан, имеющие льготу при уплате земельного налога. Положение предусматривает, что налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка для Героев СССР и Российской Федерации, инвалидов I и II группы, инвалидов с детства, ветеранов Великой Отечественной войны и т. д.

Кроме того, как он уточнил, данная льгота предусмотрена и для многодетных семей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей. В то же время данное общее положение не учитывает, что в одной многодетной семье может быть три ребёнка, в другой — пять, семь и более детей. И в первом и во втором случае семьи будут иметь совершенно одинаковую льготу, хотя для комфортного проживания семьи с пятью и более детьми объективно может требоваться участок большей площади, отметил законодатель.

В связи с этим депутат просит не начислять налог на земельный участок площадью до 1,2 тыс. кв. м, или 12 соток, для семей, у которых пять и более детей.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения положения об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1,2 тыс. кв. м площади земельного участка для физических лиц, имеющих пять и более несовершеннолетних детей», — говорится в тексте обращения.

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