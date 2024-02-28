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В Кремле не слышали о попытках США проследить за Путиным через смартфоны

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В Кремле не знакомы с информацией издания Wired о попытках спецслужб США проследить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле не слышали о попытках США проследить за Путиным через смартфоны
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Нам неизвестно, что именно таким образом (пытались следить. — RT). Я не знаю, на чём основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — сказал он.

Песков добавил, что российские спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что он обладает доказательствами незаконного использования в Польше программного обеспечения Pegasus для прослушки известных политиков и бизнесменов.

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