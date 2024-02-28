В Кремле не слышали о попытках США проследить за Путиным через смартфоны
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«Нам неизвестно, что именно таким образом (пытались следить. — RT). Я не знаю, на чём основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — сказал он.
Песков добавил, что российские спецслужбы делают всё необходимое для обеспечения безопасности президента.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Соединённые Штаты могут прослушивать Владимира Зеленского и экс-главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что он обладает доказательствами незаконного использования в Польше программного обеспечения Pegasus для прослушки известных политиков и бизнесменов.