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Психолог Булгакова: стоит быть терпимее к рассылающим гифки родственникам

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, как реагировать на гифки и мемы в мессенджерах.
Психолог Булгакова: стоит быть терпимее к рассылающим гифки родственникам
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

Люди рассылают интерактивные открытки, руководствуясь разными побуждениями: кто-то хочет напомнить о себе «оригинальным способом» или поднять настроение, кто-то из-за одиночества, а для кого-то это хобби, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Если человеку не нравится получать такие картинки, он может напрямую сообщить об этом коллегам или знакомым. При этом с родственниками старшего поколения нужно быть осторожнее, предупредила Булгакова.

Пожилые помнят, что раньше на праздники люди всегда отправляли друг другу открытки. В наши дни такой способ уже не пользуется популярностью.

«Для них это прежде всего элемент общения, своего рода традиция... Но в целом — будьте добрее и постарайтесь отнестись к этому с положительной стороны», — заключила психолог.

Ранее психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог доцент, кандидат психологических наук Алексей Мелёхин рассказал о том, как можно улучшить здоровье мозга с помощью музыки.

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