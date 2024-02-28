Психолог Булгакова: стоит быть терпимее к рассылающим гифки родственникам

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, как реагировать на гифки и мемы в мессенджерах.

Люди рассылают интерактивные открытки, руководствуясь разными побуждениями: кто-то хочет напомнить о себе «оригинальным способом» или поднять настроение, кто-то из-за одиночества, а для кого-то это хобби, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Если человеку не нравится получать такие картинки, он может напрямую сообщить об этом коллегам или знакомым. При этом с родственниками старшего поколения нужно быть осторожнее, предупредила Булгакова.

Пожилые помнят, что раньше на праздники люди всегда отправляли друг другу открытки. В наши дни такой способ уже не пользуется популярностью.

«Для них это прежде всего элемент общения, своего рода традиция... Но в целом — будьте добрее и постарайтесь отнестись к этому с положительной стороны», — заключила психолог.

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