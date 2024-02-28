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СК расследует дело после инцидента с отказом владелицы кафе пускать бойцов СВО

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Следственный комитет России расследует уголовное дело против владелицы кафе в Люберцах, которая не пускала в заведение бойцов СВО.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России.

Кроме того, по данным ведомства, владелица кафе выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера.

Отмечается, что активисты также потребовали проверить правонарушительницу на причастность к финансированию ВСУ.

Ранее в Подмосковье завели уголовное дело по факту поджога дома участника спецоперации.

Также сообщалось, что группа иностранцев избила бойца СВО в Чехове.

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