СК расследует дело после инцидента с отказом владелицы кафе пускать бойцов СВО
Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России.
Кроме того, по данным ведомства, владелица кафе выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера.
Отмечается, что активисты также потребовали проверить правонарушительницу на причастность к финансированию ВСУ.
Ранее в Подмосковье завели уголовное дело по факту поджога дома участника спецоперации.
Также сообщалось, что группа иностранцев избила бойца СВО в Чехове.