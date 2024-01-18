Группа иностранцев избила бойца СВО в Чехове, возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
«14 января 2024 года потерпевший находился в кафе «Вояж» города Чехова, где между ним и компанией иностранных граждан произошёл конфликт. В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», — пишет пресс-служба СК.
Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее трое подозреваемых в нападении на участников спецоперации были задержаны в Челябинске.