Группа иностранцев избила бойца СВО в Чехове, возбуждено уголовное дело

Несколько иностранцев избили бойца СВО в Чехове Московской области, драка произошла в кафе «Вояж» 14 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«14 января 2024 года потерпевший находился в кафе «Вояж» города Чехова, где между ним и компанией иностранных граждан произошёл конфликт. В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», — пишет пресс-служба СК.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее трое подозреваемых в нападении на участников спецоперации были задержаны в Челябинске.