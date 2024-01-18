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Группа иностранцев избила бойца СВО в Чехове, возбуждено уголовное дело

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Несколько иностранцев избили бойца СВО в Чехове Московской области, драка произошла в кафе «Вояж» 14 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Группа иностранцев избила бойца СВО в Чехове, возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

«14 января 2024 года потерпевший находился в кафе «Вояж» города Чехова, где между ним и компанией иностранных граждан произошёл конфликт. В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», — пишет пресс-служба СК.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее трое подозреваемых в нападении на участников спецоперации были задержаны в Челябинске.

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