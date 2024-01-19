В Подмосковье завели уголовное дело по факту поджога дома участника спецоперации

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по информации из социальных сетей о поджоге дома участника специальной военной операции в Истре.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в прошлом году директор управляющей компании, в которой работал военный, потребовал от него выплачивать средства каждый месяц якобы в счёт имевшегося перед ним долга. При этом директор компании оказывал моральное давление на семью участника СВО.

В январе дом военного намеренно подожгли. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее стало известно, что несколько иностранцев избили бойца СВО в Чехове Московской области, драка произошла в кафе «Вояж» 14 января.