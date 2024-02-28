«Роскосмос» выставит на торги непрофильные активы на 11 млрд рублей
Как информирует РБК, речь идёт о более чем 150 объектах, таких как земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.
По данным госкорпорации, средства от реализации имущества будут направлены на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий».
Ранее правительство России одобрило размещение рекламы на космической технике.
Также глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что для создания российского аналога компании SpaceX необходима экономическая выгода.