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«Роскосмос» выставит на торги непрофильные активы на 11 млрд рублей

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«Роскосмос» планирует выставить на продажу в 2024 году непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд рублей.

Как информирует РБК, речь идёт о более чем 150 объектах, таких как земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

По данным госкорпорации, средства от реализации имущества будут направлены на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий».

Ранее правительство России одобрило размещение рекламы на космической технике.

Также глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что для создания российского аналога компании SpaceX необходима экономическая выгода.

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