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Глава «Роскосмоса» Борисов: для российского SpaceX нужна экономическая выгода

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что для создания российского аналога компании SpaceX необходима экономическая выгода.
Глава «Роскосмоса» Борисов: для российского SpaceX нужна экономическая выгода
  • РИА Новости

Об этом Борисов сказал в ходе конференции на международной выставке-форуме «Россия».

«Плотная работа с частными компаниями (на рынке космических услуг. — RT) может реально сдвинуть ситуацию к 2030 году», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борисова, мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тыс. спутников. Он назвал такой прогноз вызовом для России.

Журналист Владимир Соловьёв, комментируя высказывание Борисова, отметил, что частным инвесторам необходим «волшебный пендель» от государства.

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он всё равно туда не пойдёт», — ответил Борисов.

Ранее Юрий Борисов заявил, что рассмотрит предложение РАН построить две станции «Луна-27».

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