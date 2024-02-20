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Правительство России одобрило размещение рекламы на космической технике

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Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает размещение рекламы на космической технике, сообщает «Роскосмос».
Правительство России одобрило размещение рекламы на космической технике
  • РИА Новости

«Принятие закона позволит госкорпорации активно проводить рекламные кампании, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекламные кампании должны популяризировать космическую деятельность и завлекать молодёжь в отрасль. Доход от рекламы предлагается направить на развитие инновационных космических программ и проектов.

Ранее Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

Спикер Думы Вячеслав Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов. 

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