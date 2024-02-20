Правительство России одобрило размещение рекламы на космической технике

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает размещение рекламы на космической технике, сообщает «Роскосмос».

«Принятие закона позволит госкорпорации активно проводить рекламные кампании, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекламные кампании должны популяризировать космическую деятельность и завлекать молодёжь в отрасль. Доход от рекламы предлагается направить на развитие инновационных космических программ и проектов.

Ранее Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

Спикер Думы Вячеслав Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов.